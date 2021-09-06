Минвостокразвития: город Спутник у Владивостока должен войти в «Дальневосточный квартал»

Владивосток, 6 сентября. Проект города Спутника Владивостока должен войти в программу «Дальневосточный квартал», рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунов.

Министерство намерено использовать механизмы «дальневосточных кварталов» в рамках реализации программы по проектированию города Спутник. Создание нового населенного пункта планируется на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская», менее чем в 30 км от Владивостока.

«Мы, безусловно, будем использовать механизмы «дальневосточных кварталов» при реализации проекта по проектированию города Спутник», — передает слова Чекунова ТАСС.

Спутник будет рассчитан на проживание 300 тыс. граждан. Планируемая площадь застройки составляет 925 га. В рамках проекта будет возведено 2,8 млн кв. м жилого фонда. Население агломерации вместе с Владивостоком может достигнуть миллиона человек.

Порядка 100 млрд рублей потребуется на первом этапе создания Спутника, однако эта цифра достаточно грубая, подчеркнул министр Чекунов.