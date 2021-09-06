Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 сентября 14:40
14:38
Наука
Опыт Massive Attack навел ученых на мысли, как музыканты могут спасти климат на земле
14:33
Наука
Огромный череп древней гиены нашли в предгорном Крыму
14:33
Общество
Более 670 млн руб. выделят на строительство интернатов для инвалидов в Мордовии
14:30
Общество
Лавров оценил масштабы дискриминации русского языка на Украине
14:28
Общество
В Госдуме отреагировали на расследование ФАН о карибском особняке Чирковой
14:27
Спорт
Паралимпиада-2020: медальный зачет, место России, наши рекорды, скандалы из-за Украины
14:25
Весь мир
Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей женщины-индианки
14:21
Политика
Путин примет участие в саммите БРИКС 9 сентября
14:18
Общество
Сценарист фильма «Шугалей-3» рассказал о сложностях на съемочной площадке
14:16
Украина
«Эпичное унижение»: на Украине подвели итоги визита Зеленского к Байдену
Все новости

Минвостокразвития: город Спутник у Владивостока должен войти в «Дальневосточный квартал»

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 14:09
Общество
Минвостокразвития: город Спутник у Владивостока должен войти в «Дальневосточный квартал»
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Владивосток, 6 сентября. Проект города Спутника Владивостока должен войти в программу «Дальневосточный квартал», рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунов.

Министерство намерено использовать механизмы «дальневосточных кварталов» в рамках реализации программы по проектированию города Спутник. Создание нового населенного пункта планируется на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская», менее чем в 30 км от Владивостока.

«Мы, безусловно, будем использовать механизмы «дальневосточных кварталов» при реализации проекта по проектированию города Спутник», — передает слова Чекунова ТАСС.

Спутник будет рассчитан на проживание 300 тыс. граждан. Планируемая площадь застройки составляет 925 га. В рамках проекта будет возведено 2,8 млн кв. м жилого фонда. Население агломерации вместе с Владивостоком может достигнуть миллиона человек.

Порядка 100 млрд рублей потребуется на первом этапе создания Спутника, однако эта цифра достаточно грубая, подчеркнул министр Чекунов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Минвостокразвития: город Спутник у Владивостока должен войти в «Дальневосточный квартал»
спутник владивосток чекунов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru