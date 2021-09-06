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Жители Владивостока спасли дикую уссурийскую сову
Общество
Жители Владивостока спасли дикую уссурийскую сову
Global Look Press  /  imagebroker/John Holmes

Владивосток, 6 сентября. Жители Владивостока привезли ударившуюся об окно уссурийскую сову в центр реабилитации «Тигр». Птица была серьезно травмирована.

У животного несколько дней не открывался один глаз. Помимо этого, уссурийская сова потеряла ориентацию, из-за чего испытывала значительные трудности.

После реабилитации сотрудники центра «Тигр» выпустят птицу в лес. Уссурийский совы могут достигать не более 20 сантиметров в длину. Они питаются насекомыми и периодически охотятся на грызунов.

В конце августа в этом же центре специалисты спасли краснокнижного дальневосточного лесного кота, который охотился на кур и угодил в капкан, сообщал ФАН. После ветеринарного осмотра животное выпустили обратно в дикую природу.

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