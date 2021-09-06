Курсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии дали клятву помогать людям

Владивосток, 6 сентября. Курсанты первого курса Дальневосточной пожарно-спасательной академии приняли присягу. Будущие спасатели дали клятву служить Родине и помогать всем, кто нуждается в этом.

Руководители МЧС, преподаватели академии, пожарные, курсанты приняли участие в торжественном мероприятии. За церемонией наблюдали родные и близкие будущих сотрудников экстренных служб. Академия в девятый раз делает набор на курс. В этом году она открыла двери для 50 первокурсников, из которых лишь пять представительниц женского пола. Остальные — юноши.

Заместитель министра РФ по делам ГО и ЧС Виктор Яцуценко отметил, что поступление на курс такого учебного заведения — это первый шаг к тому, чтобы научиться спасать себя и своих близких. Совершенствование знаний в этом деле позволит первым приходить на помощь всем, кто в этом нуждается, добавил он.

Тем временем успешно завершилась спасательная операция двух женщин на Сахалине, сообщал портал Deita. Они ушли за грибами и пропали. Сотрудники экстренных служб нашли их спустя неделю живыми и здоровыми.