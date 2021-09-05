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Редчайшая белая львица подарила малышей приморскому зоопарку

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 09:36
Общество
Редчайшая белая львица подарила малышей приморскому зоопарку
pixabay.com/PD

Владивосток, 5 сентября. Руководитель зоопарка «Белый лев» рассказал о рождении львят, матерью которых стала самка Луна.

Информация о рождении малышей появилась на странице зоосада в социальной сети Instagram. На видеоролике можно увидеть Луну и ее потомство. Многие пользователи Сети поздравили заведение с пополнением.

Директор рассказал, что все львята останутся с матерью. Он пояснил, что сотрудники зоопарка стерилизуют животных. Однако некоторым из них нельзя провести медицинскую процедуру из-за особенностей характера или физиологии.

Руководство французского зоопарка Боваль ранее рассказало о появлении на свет двух детенышей, которых родила панда по кличке Хуань Хуань. Ее привезли в страну из Китая в 2012 году, передавал телеканал «360». Имена малышам позднее даст супруга председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань.

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зоопарк рождение львята хорошие новости россии
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