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Чекунков на ВЭФ назвал этапы подготовки управленцев для Дальнего Востока

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 03:49
Экономика
Чекунков на ВЭФ назвал этапы подготовки управленцев для Дальнего Востока
 /  Владимир Ягудаев

Владивосток, 4 сентября. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал о жестком отборе на программе подготовки управленцев «Муравьев-Амурский-2030».

Он сообщил в рамках программы «Дальний Восток как кузница управленческих кадров для государственной службы» на Восточном экономическом форуме, что прошедшие жесткий отбор люди будут участвовать в трех «забегах». Они будут проходить на трех уровнях, каждый из которых будет длиться полгода.

Сначала участники программы будут работать в муниципалитете, а после — в региональном правительстве, заявил Чекунков. Уже потом они будут смотреть, как работает федеральное правительство.

«Я лично буду брать этих ребят (из программы Муравьев-Амурский-2030 — прим. ред.) себе в помощники», — подчеркнул он.

Министр отметил, что начинающие управленцы не будут принимать решений на федеральном уровне. Однако они смогут набраться дополнительного опыта. Дистанционный набор в программу будет проходить до 10 ноября текущего года.

Ранее президент России Владимир Путин призвал повысить доступность образования на Дальнем Востоке. По его словам, нужно расширить количество бюджетных мест.

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