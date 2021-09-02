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Приморский парк опубликовал видео знакомства тигренка Тори и кота Рыжика

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 18:17
Общество
Приморский парк опубликовал видео знакомства тигренка Тори и кота Рыжика
rostov-gorod.ru  /  Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Владивосток, 2 сентября. Тигренок Тори из приморского парка «Белый лев» покорил пользователей Сети. В интернет попало видео, на котором запечатлена его прогулка в компании кота Рыжика.

На видео показывается, как тигренок бегает за котом, пытаясь с ним поиграть. Взрослый Рыжик проявляет осторожность и не торопиться поближе познакомиться с новым другом. Тигренок Тори проявил к своему новоиспеченному приятелю дружелюбие, отметили представители зоопарка.

«Кота никто не заставляет общаться с тигренком. Они находятся на открытом пространстве, на поле, поэтому, если Рыжик захочет, он сможет скрыться в высокой траве», — рассказали они.

Установленная в Приморье фотоловушка засняла тигрицу, которая попыталась переправиться на другой берег. Животное хотелось пересечь реку Серебрянка в Сихотэ-Алинском заповеднике. Редкие кадры опубликовал центр «Амурский тигр». На них можно рассмотреть, как животное перебирается на другой берег по мосту из бревна.

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приморье животные хорошие новости россии
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