Приморский парк опубликовал видео знакомства тигренка Тори и кота Рыжика

Владивосток, 2 сентября. Тигренок Тори из приморского парка «Белый лев» покорил пользователей Сети. В интернет попало видео, на котором запечатлена его прогулка в компании кота Рыжика.

На видео показывается, как тигренок бегает за котом, пытаясь с ним поиграть. Взрослый Рыжик проявляет осторожность и не торопиться поближе познакомиться с новым другом. Тигренок Тори проявил к своему новоиспеченному приятелю дружелюбие, отметили представители зоопарка.

«Кота никто не заставляет общаться с тигренком. Они находятся на открытом пространстве, на поле, поэтому, если Рыжик захочет, он сможет скрыться в высокой траве», — рассказали они.

Установленная в Приморье фотоловушка засняла тигрицу, которая попыталась переправиться на другой берег. Животное хотелось пересечь реку Серебрянка в Сихотэ-Алинском заповеднике. Редкие кадры опубликовал центр «Амурский тигр». На них можно рассмотреть, как животное перебирается на другой берег по мосту из бревна.