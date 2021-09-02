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Президент России высказался об оттоке населения с Дальнего Востока

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 16:02
Общество
Президент России высказался об оттоке населения с Дальнего Востока
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Владивосток, 2 сентября. Приумножение населения на Дальнем Востоке России — это историческая задача, заявил глава РФ Владимир Путин, выступая на полях ВЭФ.

Президент российского государства указал на отток населения с этого региона. Это свидетельствует, что внедряемых мер поддержки пока недостаточно. Нужно добиться того, чтобы люди приезжали на Дальний Восток, а не уезжали оттуда, подчеркнул Владимир Путин, выступая на совещании по вопросам социально-экономического развития ВЭФ.

Глава РФ ранее призвал решать самые смелые задачи по развитию Дальнего Востока. В этом случае нужно ориентироваться на более отдаленную стратегическую перспективу. В целом следует ставить амбициозные цели по дальневосточному региону, резюмировал Путин.

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