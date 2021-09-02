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Премьер Японии Суга пропустит в этом году Восточный экономический форум
Политика
Премьер Японии Суга пропустит в этом году Восточный экономический форум
wikipedia.org  /  首相官邸ホームページ / CC BY 4.0

Владивосток, 2 сентября. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга не приедет на Восточный экономический форум, который открылся во Владивостоке. Видеообращения с его стороны также не будет.

Планами японского премьера поделился генеральный секретарь правительства страны Кацунобу Като. С его слов, политик пропустит ВЭФ.

Накануне агентство Киодо, сославшись на источники в правительственных кругах, сообщило, что Суга не получил приглашение от организаторов ВЭФ. Визит в Россию для участия в форуме обсуждался на уровне правительства.

Предыдущий глава правительства Японии Синдзо Абэ приезжал на мероприятие на протяжении четырех лет. VI Восточный экономический форум состоится во Владивостоке 2-4 сентября в очном и онлайн формате. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте ВЭФ.

По мнению аналитиков, объем заключенных контрактов на Восточном экономическом форуме может достичь 4–4,5 трлн рублей. Тем самым будет побит прошлогодний показатель.

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япония премьер-министр владивосток суга вэф
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