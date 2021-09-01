Школьники могут рассчитывать на зарплату в 85 тысяч рублей в Приморье

Владивосток, 1 сентября. Специалисты hh.ru проанализировали вакансии для учеников школ в Приморье, для которых возможно совмещение работы с учебой.

Летом работу искали около 1,5 тысячи школьников из Приморья. В категории «Административный персонал» было размещено 30% резюме, в сфере «Рабочий персонал» — 26% резюме. Также популярностью у школьников пользовались сферы деятельности: «Транспорт, логистика», «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Продажи».

На зарплату до 10 тысяч рублей рассчитывали 28% подростков, искавших летом работу в Приморье. По 36% соискателей школьного возраста претендовали на зарплаты в 10-20 и 20-35 тысяч рублей.

Рейтинг подходящих для школьников вакансий возглавляет комплектовщик заказов в Уссурийске с зарплатой от 45 до 85 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews. Кроме того, в топ-5 входят упаковщик заказов (40-75 тысяч рублей), продавец-консультант (20-40 тысяч рублей), оператор call-центра (15-30 тысяч рублей) и помощник-фасовщик/уборщик (12-15 тысяч рублей) во Владивостоке.

Ранее психолог Андрей Зберовский рассказал, что постепенный переход ребенка к рабочему графику позволит ему легче привыкнуть к школе. По словам специалиста, важно перед началом учебного года дать ребенку максимально отдохнуть и заниматься своими увлечениями, потому что лишив сейчас его радостей, он может винить в этом учебу в школе.