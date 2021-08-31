На ВЭФ гостям предоставят виртуальный путеводитель по Владивостоку

Специально к Восточному экономическому форуму одна из лидирующих российских компаний, работающая в сфере цифровых и медийных телекоммуникационных сервисов, ПАО «МТС», создала новый виртуальный путеводитель.

Виртуальный путеводитель позволит туристам получить нужную для комфортного и интересного времяпрепровождения в регионе информацию в период ВЭФ. Об этом рассказал директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева, сообщает ИА PrimaMedia.

В виртуальном гиде есть рекомендации для морского, культурного и гастрономического туризма. Гости форума узнают, как полюбоваться Владивостоком с воды и с воздуха, где посмотреть уникальное фэнтези-шоу, куда стоит съездить в выходные на море, а также в каких ресторанах приморской столицы можно насладиться блюдами дальневосточной кухни и какие сувениры привезти на память о поездке.

В путеводителе можно найти не только информацию о достопримечательностях, но и необычные маршруты и развлечения, например, прогулку на электровелосипедах, вертолетные экскурсии и визит в гости к леопардам.

unsplash.com / NordWood Themes

Каждый приехавший в гости в Приморье получит приветственное смс-сообщение со ссылкой на виртуальный гид. По ссылке любой прибывший «в один клик» попадет на сайт, где собраны важные материалы для гостей форума: описание и фотографии знаковых мест края, рекомендации местных жителей, как интересно и разнообразно провести время, полезные ссылки и телефоны, куда обращаться в сложных ситуациях, и информацию, каким транспортом воспользоваться. Путеводителем могут воспользоваться абоненты всех операторов мобильной связи.

Евгения Сысоева отмечает, что ВЭФ давно стал визитной карточкой Приморья — почти каждый год в сентябре мероприятие собирает несколько тысяч гостей из многих стран мира. В ближайшие дни участников форума вновь ждет насыщенная деловая программа и серьезные рабочие задачи.

«Но не стоит забывать об отдыхе — в начале сентября Владивосток особенно прекрасен: ласковое море, живописные виды, вкуснейшие морепродукты. Столица Дальнего Востока сможет по-хорошему удивить даже тех, кто здесь был много раз. Чтобы гостям было проще ориентироваться в красотах и интересных развлечениях, мы подготовили специальный виртуальный путеводитель для гостей ВЭФ. Гид от МТС позволяет получить основную информацию о туристских объектах и узнать туристические «лайфхаки» всего лишь с помощью смартфона. Это очень удобно и современно. Благодаря этому Приморье становится еще на один шаг ближе к своим гостям», — рассказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Ранее ФАН рассказывал, как экономист оценил планы по созданию города-миллионника на Дальнем Востоке.