Первый город-миллионник может появиться на Дальнем Востоке

Владивосток, 31 августа. Владивосток благодаря объединению с Артемом и строительству города-спутника может стать первым городом-миллионником на Дальнем Востоке.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что если объединить Владивосток, насчитывающий 600 тысяч жителей, с Артемом (около 100 тысяч жителей), а также построить город-спутник и привлечь туда около 300 тысяч жителей, на Дальнем Востоке может появиться первый город-милионник.

«Мы всерьез просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутник», — заявил он в интервью РБК.

Проект будет реализовываться при поддержке ВЭБ.РФ. Будет задействована его дочерняя структура «ПроГород», а также правительство Приморья и Корпорация развития Дальнего Востока. Чекунков отметил, что Владивосток должен стать третьим самым привлекательным городом в России.