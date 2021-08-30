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«Закатают за 2 дня»: во Владивостоке спешно ремонтируют дорогу, по которой поедет Путин
Общество
«Закатают за 2 дня»: во Владивостоке спешно ремонтируют дорогу, по которой поедет Путин
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Владивосток, 30 августа. После известия о том, что Владимир Путин 1 сентября посетит всероссийский детский центр «Океан», власти решили экстренно отремонтировать дорогу в бухте Лазурная через Шаморовский перевал. По ней, очевидно, повезут президента. Ремонт участка обещают провести всего за 2 дня.

«30 и 31 августа возможны затруднения движения транспорта. По возможности просим выбирать другие маршруты движения. Минтранс Приморья приносит свои извинения за доставленные неудобства», — сообщили ФАН в администрации Владивостока.

Шаморовская трасса давно нуждается в ремонте. Дэ того асфальт здесь меняли кусками. Теперь же перед приездом президента Владимира Путина ее восстановят целиком. Новость моментально разлетелась по местным социальным сетям и бурно обсуждается. Ведь проблема с дорогами в Приморье достаточно острая и насущная уже на протяжении многих лет (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ФАН).

«Прокатите Путина в «Океан» через Калинина, может там за 2 дня дорогу сделают», — комментируют новость в Insagram-паблике подписчик @irish_ka1412.

«Нужно просто прокатиться по всему городу», — поддерживает @stepka1978.

«Внесите в программу экскурсии по городским районным тропам, надоело по ямам скакать. Оказывается, наши дорожники умеют делать быстро», — делится своим мнением @lala_show_vl.

Ранее ФАН писал, что водородный Aurus показали в преддверии ВЭФ во Владивостоке.

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