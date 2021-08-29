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«Я бы смотрела всегда»: жителей Владивостока удивил необычный телевизор на пляже
Общество
«Я бы смотрела всегда»: жителей Владивостока удивил необычный телевизор на пляже
Prt Scr instagram.com  /  @irecommend_vdk

Владивосток, 29 августа. На Токаревском маяке в дальневосточной столице появился телевизор, который показывает только один «канал». Вся «трансляция» в режиме реального времени и с одной локации, ведь у него нет экрана. Всю картинку передает сама природа. 

 

Телевизор установили волонтеры. Необычный арт-объект Владивостока набирает популярность и активно обсуждается в социальных сетях. Однако, по словам подписчика, инсталляция простояла всего сутки (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ФАН).

«Сегодня уже нет ТВ, кто то украл», — утверждает — @virtnatali.

«Фото зачетные получились с этим экраном», — восхищается @artemii1981.

«Такое телевидение я бы смотрела всегда, не переключая», — делится своим мнением @razdvalera.

«Сколько стоит размещение рекламы?» — шутит @_lucky_igor_.

Ранее ФАН писал, что приморцев испугали «прозрачные черви», заполонившие популярный пляж во Владивостоке.

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приморье владивосток токаревский маяк
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