«Я бы смотрела всегда»: жителей Владивостока удивил необычный телевизор на пляже

Владивосток, 29 августа. На Токаревском маяке в дальневосточной столице появился телевизор, который показывает только один «канал». Вся «трансляция» в режиме реального времени и с одной локации, ведь у него нет экрана. Всю картинку передает сама природа.

Телевизор установили волонтеры. Необычный арт-объект Владивостока набирает популярность и активно обсуждается в социальных сетях. Однако, по словам подписчика, инсталляция простояла всего сутки (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ФАН).

«Сегодня уже нет ТВ, кто то украл», — утверждает — @virtnatali. «Фото зачетные получились с этим экраном», — восхищается @artemii1981. «Такое телевидение я бы смотрела всегда, не переключая», — делится своим мнением @razdvalera. «Сколько стоит размещение рекламы?» — шутит @_lucky_igor_.

Ранее ФАН писал, что приморцев испугали «прозрачные черви», заполонившие популярный пляж во Владивостоке.