Приморцев испугала живность, заполонившая популярный пляж во Владивостоке

Владивосток, 29 августа. В социальных сетях Приморья появились необычные снимки с местного пляжа Седанка. Авторы фото утверждают, что такими прозрачными червями было усыпано все побережье.

«Что это за живность такая, она не опасная? Сегодня на Санаторной просто кишело ими всех размеров, даже около метра были. Медузы?» — спрашивают авторы публикации @pogoda_25_region на своей странице в Instagram.

Подписчики в комментариях выдвигают свои версии увиденного, в том числе и вовсе невероятные (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ФАН):

«Сосулька, кто-то с зимы фото припас, чтобы интригу летом посеять», — шутит @sergeyssskapa. «Это рисовая лапша…с Китая натянуло», — продолжает @gipeerman. «Морские черви. Есть коричневые. В Китае деликатесом считаются, стоят дорого», — предполагает @tusyavlad. «Эта сосулька — это щупальце от медузы, вроде как. Они всегда в августе сентябре на побережье вторая речка-дефриз встречались», — думает @spizula.la.la. «Это песчанка, совсем не опасная», — считает @slobodyanyuk.alla.

Ранее ФАН писал, что необычных медуз все чаще выбрасывает к берегам Приморья. Оказывается, это совсем не ядовитые медузы Ропилема.