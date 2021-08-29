Жесткое ДТП с возгоранием произошло на трассе в Приморье, появилось видео

Владивосток, 29 августа. Жесткое ДТП на трассе Де-Фриз — Седанка произошло в Приморье. Здесь столкнулись три автомобиля. После удара один из них загорелся. Фото и видео с места происшествия публикуют очевидцы в социальных сетях.

Водителя и пассажира Toyota Prius госпитализировали медики. По сообщениям очевидцев, существуют 2 версии случившегося. Однако установить истину на месте так и не удалось. Сейчас ищут свидетелей с видеорегистраторами.

Ранее ФАН писал, что микроавтобус на высокой скорости врезался в леера и перевернулся во Владивостоке.