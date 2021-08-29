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Жесткое ДТП с возгоранием произошло на трассе в Приморье, появилось видео

  /   Обновлено: 29 августа 2021 17:18
Происшествия
Жесткое ДТП с возгоранием произошло на трассе в Приморье, появилось видео
Prt Scr instagram.com  /  @autogarant.vl

Владивосток, 29 августа. Жесткое ДТП на трассе Де-Фриз — Седанка произошло в Приморье. Здесь столкнулись три автомобиля. После удара один из них загорелся. Фото и видео с места происшествия публикуют очевидцы в социальных сетях. 

 

Водителя и пассажира Toyota Prius госпитализировали медики. По сообщениям очевидцев, существуют 2 версии случившегося. Однако установить истину на месте так и не удалось. Сейчас ищут свидетелей с видеорегистраторами. 

Ранее ФАН писал, что микроавтобус на высокой скорости врезался в леера и перевернулся во Владивостоке.

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