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Две симпатичные носухи поселились в зоопарке Владивостока

  /   Обновлено: 28 августа 2021 20:56
Общество
Две симпатичные носухи поселились в зоопарке Владивостока
pixabay.com  /  DEZALB

Владивосток, 28 августа. Сотрудники зоопарка на Садгородке приютили в зверинце двух носух. Их назвали Дюша и Алиса, сообщили в пресс-службе заведения.

Небольшие млекопитающие из семейства енотовых быстро освоились на новом месте. Животные совершенно не боятся камер, ладят между собой и чувствуют себя вполне комфортно в зоопарке. По словам сотрудников зверинца, застать их на одном месте очень сложно.

«Нужно же с деловым видом, гордо задрав хвост, везде успеть все осмотреть, обойти, дел много. Дюша и Алиса отлично ладят между собой. В новом вольере давно освоились», — написали они в Instagram зоопарка.

Эти милые животные совсем не боятся людей и спокойно дают себя гладить и кормить. Они быстро завоевали любовь жителей региона.

В конце июля дикий енот пробрался в один из магазинов алкогольной продукции Краснодара. Животное застряло в ящике с вином. Владельцу торговой точки пришлось обратиться в экстренные службы.

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