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Микроавтобус на высокой скорости врезался в леера и перевернулся во Владивостоке

Происшествия
Микроавтобус на высокой скорости врезался в леера и перевернулся во Владивостоке
Prt Scr instagram.com  /  @vdk_news

Владивосток, 29 августа. Накануне в дальневосточной столице микроавтобус на высокой скорости ехал по ночному городу и перевернулся. 

«ДТП произошло в районе проспекта 100-летия Владивостока, 86 около полуночи. 48-летний водитель Mazda Bongo не справился с управлением и врезался в леера», — сообщили ФАН в ГИБДД России по Владивостоку.

Микроавтобус на высокой скорости врезался в леера и перевернулся во Владивостоке
Prt Scr instagram.com  / @vdk_news

В результате аварии водитель получили сильные травмы и был госпитализирован. Кроме него, в салоне автомобиля никого не было. Больше пострадавших нет. 

Ранее ФАН писал, что В районе поселка Барабаш на юге Приморья фура снесла прицепом два автомобиля. Как сообщают очевидцы ДТП, большегруз занесло на повороте и он вылетел на встречную полосу.

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