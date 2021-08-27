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Искавшая место для селфи девушка утонула во Владивостоке
Происшествия
Искавшая место для селфи девушка утонула во Владивостоке
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Владивосток, 27 августа. Искавшую место для селфи в бухте Патрокл во Владивостоке девушку унесло в море, она утонула. Об этом сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.

Трагедия произошла 22 августа, когда в регионе действовало штормовое предупреждение. Во Владивостоке фиксировался сильный ветер, в некоторых местах высота волн почти доходила до пяти метров.

Девушка с подругой и приятелем гуляла по каменистому берегу в поисках живописных мест для фото. В один момент молодых людей накрыло волной и унесло. Тело девушки позже обнаружили на каменистом пляже. Следственные органы проводят доследственную проверку.

Погибшая не умела плавать, сообщает со ссылкой на знакомый с ситуацией источник РИА Новости. Ее спутники смогли выбраться из воды.

В этот же день недалеко от острова Русский утонул мужчина. Погибший спрыгнул со скалы во время шторма и не смог самостоятельно доплыть до берега.

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