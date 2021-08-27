Приморский авиазавод начнет производить модернизированные боевые вертолеты Ка-52М

Владивосток, 27 августа. Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» ведет подготовку к началу производства вертолетов Ка-52М. Это будут модернизированные машины серийного производства. Выпуск техники обеспечил новый госзаказ, благодаря которому удастся избежать сокращений на приморском предприятии.

«Эти заказы позволят поддержать производство на необходимом уровне для развития экономики предприятия и города Арсеньев, для которого оно является градообразующим», – рассказал корреспонденту ФАН министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин.

Государственные испытания техники стартовали в августе. После их прохождения начнут поставки. Планируется, что первые вертолеты поступят в вооруженные силы уже к 2022 году.

Как отметил генеральный директора холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский, Ка-52 - одна из лучших ударных винтокрылых машин в мире, но даже лучшей технике нужна своевременная модернизация.

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