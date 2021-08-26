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Приморец погиб во время ночного пожара в многоэтажке, появилось видео
Происшествия
Приморец погиб во время ночного пожара в многоэтажке, появилось видео
Prt Scr instagram.com  /  @dpskontrol_125rus

Владивосток, 26 августа. Накануне ночью во владивостокской многоэтажке на улице Надибаидзе произошел пожар. В квартире на шестом этаже горела мебель. Чтобы попасть в помещение, пожарным пришлось вскрывать железную дверь специальным оборудованием. Видео происшествия разместили в местных Instagram-пабликах. 

 

Как сообщают очевидцы, задымление было сильным. На месте работали аж 8 единиц пожарной техники, а жильцов эвакуировали на улицу.

«В комнате был обнаружен мужчина, хозяин квартиры. Пожарные вынесли его на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи», — рассказали ФАН в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю.

Однако реанимационные мероприятия ни к чему не привели, медики констатировали смерть мужчины.

Ранее ФАН писал, что приморца на лодке и без одежды спасла охрана Минтранса.

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