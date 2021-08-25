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Полицейские вернули хозяйке украденного туристами из Якутии шпица в Приморье
Происшествия
Полицейские вернули хозяйке украденного туристами из Якутии шпица в Приморье
Prt Sct Instagram.com  /  @yakovenkogala

Владивосток, 25 августа. Жительница дальневосточной столицы поделилась на своей странице в Instagram о необычном происшествии, которое было оперативно раскрыто местными полицейскими. Гуляя со своим шпицем по кличке Арчи, женщина отвернулась в сторону, через минуту собачки уже не было. Как оказалось, питомца забрали гости города из Якутии. 

«И, ведь, нашли! Вот такие профессионалы своего дела работают в уголовном розыске отдела полиции № 4! Какие вы молодцы! Сильные, уверенные, умные, немногословные, решительные и добрые», — поделилась своими эмоциями пострадавшая Галина Яковенко.

 

Заезжих похитителей удалось найти благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска отдела полиции №4 по городу Владивостоку.

«Их вычислили по камерам видеонаблюдения, установленным на ближайшем магазине. На кадрах видно, как девочка подбегает и забирает собаку, а потом со своей семьей садится в машину и уезжает», — рассказали ФАН в УМВД России по городу Владивостоку.

Четвероногого Арчи уже вернули хозяйке. А свои действия гости Приморья объяснили тем, что у них в регионе якобы принято забирать гуляющих собак. Однако  это не освобождает приезжих от уголовной ответственности. 

Ранее ФАН писал, что трое человек изнасиловали и задушили женщину во Владивостоке.

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приморье происшествия владивосток кража собаки
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