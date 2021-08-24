Экс-замначальника Дальневосточной таможни получил 12 лет колонии за взятку

Владивосток, 24 августа. Советский суд признал бывшего первого заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергея Ф. виновным в коррупционном преступлении.

Фигурант получил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в колонии строгого режима. Мужчину обязали выплатить штраф в размере более 100 млн рублей, сообщает пресс-служба местной прокуратуры. Также суд лишил злоумышленника звания генерала-майора таможенной службы.

По версии следствия, экс-офицер с января 2016 по октябрь 2017 года получил от генерального директора коммерческой организации денежное вознаграждение на сумму более 34 млн рублей за неприменение в отношении грузов компании бизнесмена таможенного контроля.

ФАН сообщал, что экс-прокурор отправился за решетку на восемь лет за взятку в Башкирии.