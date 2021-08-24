Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 12:34
12:32
Армия
Байден разозлил жителей Великобритании высказываниями об Афганистане
12:31
Происшествия
Шестимесячная девочка погибла в Крыму по недосмотру родителей
12:30
Армия
Безопасность на форуме «Армия‑2021» в Подмосковье обеспечивают 500 росгвардейцев
12:27
Спорт
Президент «Баварии» Румменигге не видит смысла в покупке Роналду
12:23
Спорт
Главный тренер «Зенита» Семак нашел причину высоких зарплат в РПЛ
12:22
Общество
Более 40 фильмов выйдут на Netflix до конца 2021 года
12:21
Происшествия
Мосгорсуд поддержал постановление о продлении ареста для адвоката Захарченко
12:20
Общество
Глава ростовского УМВД по вопросам миграции умер от коронавируса
12:20
Экономика
Югра вошла в топ-10 по уровню развития государственно-частного партнерства
12:19
Общество
Трассу Москва — Санкт-Петербург подготовят для беспилотных перевозок к 2024 году
Все новости

Стали известны подробности жестокой расправы над мужчиной во Владивостоке
Происшествия
Стали известны подробности жестокой расправы над мужчиной во Владивостоке
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Владивосток, 24 августа. Следователи установили ряд обстоятельств зверского убийства 59-летнего мужчины, обезглавленное тело которого было обнаружено в подъезде одного из жилых домов во Владивостоке.

По данным следствия, накануне мужчина распивал алкогольные напитки с 50-летней знакомой. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой женщина, предварительно, нанесла своему приятелю несколько смертельных ударов ножницами.

Протрезвев и осознав содеянное, подозреваемая решила избавиться от тела, расчленив его, а после спрятав части трупа в мусорные пакеты. Голову мужчины злоумышленница выбросила в лесу, а другие останки были обнаружены в целлофановом пакете в подъезде жилого дома.

В ходе осмотра одной из квартир правоохранители обнаружили следы крови и ножовку. Окровавленные ножницы, которыми, предварительно, наносились удары, были найдены на углу дома.

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемая задержана. Сейчас с ней работают сотрудники регионального Следственного комитета.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Стали известны подробности жестокой расправы над мужчиной во Владивостоке
убийство уголовное дело владивосток расчленение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru