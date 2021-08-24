Стали известны подробности жестокой расправы над мужчиной во Владивостоке

Владивосток, 24 августа. Следователи установили ряд обстоятельств зверского убийства 59-летнего мужчины, обезглавленное тело которого было обнаружено в подъезде одного из жилых домов во Владивостоке.

По данным следствия, накануне мужчина распивал алкогольные напитки с 50-летней знакомой. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой женщина, предварительно, нанесла своему приятелю несколько смертельных ударов ножницами.

Протрезвев и осознав содеянное, подозреваемая решила избавиться от тела, расчленив его, а после спрятав части трупа в мусорные пакеты. Голову мужчины злоумышленница выбросила в лесу, а другие останки были обнаружены в целлофановом пакете в подъезде жилого дома.

В ходе осмотра одной из квартир правоохранители обнаружили следы крови и ножовку. Окровавленные ножницы, которыми, предварительно, наносились удары, были найдены на углу дома.

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемая задержана. Сейчас с ней работают сотрудники регионального Следственного комитета.