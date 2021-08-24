Трое человек изнасиловали и задушили женщину во Владивостоке

Владивосток, 24 августа. Группа из трех человек изнасиловала и задушила женщину в ее гараже во Владивостоке.

После преступления двое мужчин и одна девушка скрылись с места происшествия на автомобиле убитой. Тело женщины обнаружил ее муж утром. Ему позволили и сообщили, что жена не вышла на работу.

Правоохранительные органы выяснили, что женщина была изнасилована, а потом задушена. Угнанный автомобиль спустя несколько часов остановили сотрудники ДПС. Подозреваемые были задержаны и доставлены в участок.

Недавно жительница петербургского Купчино отбилась от таксиста, который напал на нее и попытался изнасиловать. Она укусила преступника.