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Мужчина утонул из-за сильного прибоя во Владивостоке
Происшествия
Мужчина утонул из-за сильного прибоя во Владивостоке
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Владивосток, 23 августа. Сильный шторм прошел во Владивостоке. В результате один мужчина погиб, еще пять человек вытащили из воды спасатели, об этом сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Инцидент произошел недалеко от острова Русский. В экстренную службу поступило сообщение о мужчине, который спрыгнул со скалы во время шторма и не смог самостоятельно доплыть до берега. Спасателям удалось добраться до места происшествия только через час. Пострадавший был уже мертв.

Сотрудники МЧС выяснили, что в воде все еще находились пять человек, которые были не в состоянии добраться до суши. Они нашли отдыхающих и довезли их до земли. В спасательной операции участвовали десять специалистов и пять единиц спецтехники.

В конце июля юный житель Новосибирска погиб во время купания в Обском море. Мальчик спрыгнул с волнореза и не смог выплыть, сообщал сайт 360tv.ru. Тело ребенка до сих пор не нашли.

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шторм смерть владивосток
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