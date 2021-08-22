«С какой планеты?»: необычные медузы заполонили берега Владивостока

Владивосток, 22 августа. Необычных медуз все чаще выбрасывает к берегам Приморья. Оказывается, это совсем не ядовитые медузы Ропилема. Обычно они появляются на побережье в конце лета вместе с южными течениями. И несмотря на свой пугающий синий цвет, медузы пользуются большой популярностью на кухне в соседних странах Азии. А у нас с ними делают красивые фото, которыми авторы с удовольствием делятся в социальных сетях.

Подписчики в комментариях сравнивают медуз с неопознанными летающими объектами (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ФАН):

«Вот уж точно, инопланетный гость», — пишет @oceanusprocellarum. «С какой планеты эти чудные создания», — интересуется @bratvostokone. «Боже мой, какие они красивые», — делится своим впечатлением @sibmin1971.

Ранее ФАН писал, что отдыхающие напали на заплывшую к берегам Владивостока белуху.