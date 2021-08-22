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«С какой планеты?»: необычные медузы заполонили берега Владивостока
Происшествия
«С какой планеты?»: необычные медузы заполонили берега Владивостока
Prt Scr instagram.com  /  @kuzinatra__

Владивосток, 22 августа. Необычных медуз все чаще выбрасывает к берегам Приморья. Оказывается, это совсем не ядовитые медузы Ропилема. Обычно они появляются на побережье в конце лета вместе с южными течениями. И несмотря на свой пугающий синий цвет, медузы пользуются большой популярностью на кухне в соседних странах Азии. А у нас с ними делают красивые фото, которыми авторы с удовольствием делятся в социальных сетях. 

 

Подписчики в комментариях сравнивают медуз с неопознанными летающими объектами (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ФАН): 

«Вот уж точно, инопланетный гость», — пишет @oceanusprocellarum.

«С какой планеты эти чудные создания», — интересуется @bratvostokone.

«Боже мой, какие они красивые», — делится своим впечатлением @sibmin1971.

Ранее ФАН писал, что отдыхающие напали на заплывшую к берегам Владивостока белуху.

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приморье владивосток медузы
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