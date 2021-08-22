Серфер чудом спасся от сильного шторма в бухте на Русском острове

Владивосток, 22 августа. Мужчину, катающегося на сапе на Русском острове в районе бухты Ахлестышева, внезапно стало уносить в море. С просьбой о необходимости оказания помощи к спасателям МЧС обратились очевидцы происшествия.

«Сотрудники Владивостокского поисково-спасательного отряда были оперативно направлены на катере для оказания помощи», — сообщили ФАН в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Однако, на месте выяснилось, что мужчину волнами прибило к скалистому берегу в районе мыса Житкова. Он смог самостоятельно подняться. В итоге помощь спасателей мужчине не понадобилась.

Накануне, в Приморье было объявлено экстренное предупреждение об опасном погодном явлении. Отдыхающим на побережье даны рекомендации переместиться в безопасные места. Владельцев маломерных судов просили не выходить в морскую акваторию на период действия предупреждения.

Ранее ФАН писал, что сильный шторм на юге Приморья затопил пляжи с палатками.