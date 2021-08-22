Тигрица попала в объектив камеры во время переправы через бурлящую реку в Приморье

Владивосток, 22 августа. Тигрица по кличке Принцесса попала на видео во время переправы через реку Серебрянка в Сихотэ-Алинском заповеднике Приморья. Хищница грациозно идет по бревну, который играет роль моста. Полосатая аккуратно преодолела этот путь, не промочив ни одной лапы. Редкими кадрами поделился центр «Амурский тигр» на своей странице в Instagram.

Подписчики восхищаются поведением животного в комментариях (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ФАН):

«Сколько величия и грации в этой большой полосатой кошке! Невероятная красавица. Природа — истинный творец красоты», — пишет @galkina_yulija. «Хоть и большая, но все же кошка», — считает @kozorez.1987. «Какая великолепная координация! Движения интуитивно выверены! Загляденье», — комментирует @redcharm111.

Ранее ФАН писал, что в Сихотэ-Алинском заповеднике появился новый молодой самец амурского тигра. Его встретил местный охотинспектор во время сбора данных с фотоловушек.