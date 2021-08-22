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Сильный шторм на юге Приморья затопил пляжи с палатками, появилось видео
Происшествия
Сильный шторм на юге Приморья затопил пляжи с палатками, появилось видео
Prt Scr instagram.com  /  @dk.service

Владивосток, 22 августа. Прошедший накануне по югу Приморья штормовой удар доставил немало проблем отдыхающим на пляжах в Ливадии. Ранее из-за надвигающейся непогоды во Владивостоке и Находке ввели режим повышенной готовности. У тех, кто проигнорировал предупреждения синоптиков посмывало палатки и затопило автомобили. Видео с места происшествия туристы публикуют в социальных сетях.

«Все сваливают, просто жесть. Шторм был ночью», — комментирует автор видео.

 

При этом, подписчики в комментариях удивляются беспечности людей, которые не стали прерывать свой отдых (орфография и пунктуация сохранены. — прим. ФАН):

«А вам что смс от МЧС не приходили с предупреждением?)))» — задается вопросом @tatarin125.

«Каждый год одно и тоже, нет мозгов, что теперь поделать», — пишет @alekssandr84.

«Что за колхозная привычка на машинах к воде подъезжать, чем ближе тем ты круче», — делится своим мнением @a777aa78.

Отдыхающие стали настолько спешно покидать Ливадию, лишь бы унести ноги.

 

По словам очевидцев, непогода ударила и по другим местам отдыха на юге Приморья. Сильно штормило в Хасанском районе и на Шаморе во Владивостоке.

Ранее ФАН писал, что отдыхающие напали на заплывшую к берегам Владивостока белуху.

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шторм приморье происшествия находка ливадия
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