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«И я с ней поплавал»: отдыхающие напали на заплывшую к берегам Владивостока белуху
Происшествия
«И я с ней поплавал»: отдыхающие напали на заплывшую к берегам Владивостока белуху
Prt Scr instagram.com  /  @irecommend_vdk

Владивосток, 21 августа. На переполненный людьми мелководный пляж Седанка в пригороде дальневосточной столице заплыла белуха. Такие встречи стали уже не редкими в Приморье. Киты постоянно тянутся к людям. Однако ученые всякий раз трубят, что не стоит приручать этих млекопитающих. Но судя, по снимкам выложенным в социальных сетях, большинство эти сообщения игнорируют. 

 

Визит белухи вызвал настоящий фурор как у отдыхающих на пляже, так и у пользователей Instagram  (орфография и пунктуация сохранены. — прим. ФАН):

«Людей просили, информировали о том, что их НЕ нужно трогать… Ах, да, это же людей просили, а на фото/видео… дикари!» — возмущается @m.z.a.28.11.2019.vdk.

«Я тоже там была и говорила, что нельзя трогать, но мне сказали — она сама заигрывает с людьми, такой у нас народ», — отвечает @irinapopova5319

«И я с ней поплавал. Прекрасное впечатление от общения. Подплывала сама из любопытства», — делится @aleksandrremek

«То что ее трогать нельзя — это правильно. А вот сфоткать — почему бы и нет? Ну может я не права конечно», — считает @alenushkaskazka

Ранее ФАН писал, что отдыхающие в очередной раз затискали белуху на пляже в Приморье.

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Все новости / Происшествия / «И я с ней поплавал»: отдыхающие напали на заплывшую к берегам Владивостока белуху
приморье происшествия владивосток белуха
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