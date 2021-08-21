«И я с ней поплавал»: отдыхающие напали на заплывшую к берегам Владивостока белуху

Владивосток, 21 августа. На переполненный людьми мелководный пляж Седанка в пригороде дальневосточной столице заплыла белуха. Такие встречи стали уже не редкими в Приморье. Киты постоянно тянутся к людям. Однако ученые всякий раз трубят, что не стоит приручать этих млекопитающих. Но судя, по снимкам выложенным в социальных сетях, большинство эти сообщения игнорируют.

Визит белухи вызвал настоящий фурор как у отдыхающих на пляже, так и у пользователей Instagram (орфография и пунктуация сохранены. — прим. ФАН):

«Людей просили, информировали о том, что их НЕ нужно трогать… Ах, да, это же людей просили, а на фото/видео… дикари!» — возмущается @m.z.a.28.11.2019.vdk. «Я тоже там была и говорила, что нельзя трогать, но мне сказали — она сама заигрывает с людьми, такой у нас народ», — отвечает @irinapopova5319 «И я с ней поплавал. Прекрасное впечатление от общения. Подплывала сама из любопытства», — делится @aleksandrremek «То что ее трогать нельзя — это правильно. А вот сфоткать — почему бы и нет? Ну может я не права конечно», — считает @alenushkaskazka

Ранее ФАН писал, что отдыхающие в очередной раз затискали белуху на пляже в Приморье.