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«Нарубил на 58 млн»: директора деревообрабатывающего предприятия задержали в Приморье
Происшествия
«Нарубил на 58 млн»: директора деревообрабатывающего предприятия задержали в Приморье
pixabay.com  /  ArturLuczka

Владивосток, 21 августа. В Приморье арестован руководитель деревообрабатывающего предприятия. По версии следствия он поручал своим сотрудникам вести работы по валке деревьев на территории Дальнегорского и Кавалеровского районов края сверх разрешенных нормативов. Таким образом, ущерб лесному фонду составил около 58 млн рублей.

«О том, что эта деятельность носит противоправный характер, работники осведомлены не были. В результате на обширных площадях были вырублены кедры, дубы, ясени, осины и тополя», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе обысков были изъяты документы, средства связи, носители компьютерной информации, спецтехника, с помощью которой осуществлялась валка леса, а также часть заготовленной древесины. А главу компании взяли под стражу. 

Ранее ФАН писал, что сотни кубометров древесины изъяли у черных лесорубов в Приморье.

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приморье происшествия вырубка леса
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