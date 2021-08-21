«Нарубил на 58 млн»: директора деревообрабатывающего предприятия задержали в Приморье

Владивосток, 21 августа. В Приморье арестован руководитель деревообрабатывающего предприятия. По версии следствия он поручал своим сотрудникам вести работы по валке деревьев на территории Дальнегорского и Кавалеровского районов края сверх разрешенных нормативов. Таким образом, ущерб лесному фонду составил около 58 млн рублей.

«О том, что эта деятельность носит противоправный характер, работники осведомлены не были. В результате на обширных площадях были вырублены кедры, дубы, ясени, осины и тополя», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе обысков были изъяты документы, средства связи, носители компьютерной информации, спецтехника, с помощью которой осуществлялась валка леса, а также часть заготовленной древесины. А главу компании взяли под стражу.

Ранее ФАН писал, что сотни кубометров древесины изъяли у черных лесорубов в Приморье.