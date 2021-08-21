Мост, соединяющий поселения, рухнул на юге Приморья, введен режим ЧС

Владивосток, 21 августа. В Славянском городском поселении Приморского края ввели режим ЧС локального характера. Причиной объявления чрезвычайной ситуации стало аварийное состояние моста в поселке Рыбак. Здесь произошло разрушение несущих конструкций моста. В результате чего сооружение стало опасным для передвижения по нему транспортных средств. В настоящий момент проезд закрыт.

Администрация Хасанского района Приморского края /

«Данный мост очень важен для жителей поселка Рыбак, а потому его нужно обязательно восстановить. О сложившейся ситуации я доложил губернатору Приморского края, заручился его поддержкой. Завтра в Рыбак приедут специалисты Мостостроя, чтобы оценить объемы необходимых восстановительных работ», — прокомментировал ситуацию глава Хасанского района Иван Степанов.

Сейчас на месте происшествия ведется обустройство временного проезда, дорожные службы делают насыпь протяженностью 50 метров. Проезд планируют задействовать не только для спецтехники, но и при проведении работ по восстановлению аварийного моста.

ГКУ Приморского края по пожарной безопасности /

По словам местных властей, за озером проживают около 60 человек, в том числе и дети. Через две недели начнется учебный год, и восстановление моста сейчас — социально важная задача.

Ранее ФАН писал, что в Приморском крае примут противопаводковые меры, которые позволят предупредить затопление жилых домов.