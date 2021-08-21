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Мост, соединяющий поселения, рухнул на юге Приморья, введен режим ЧС
Происшествия
Мост, соединяющий поселения, рухнул на юге Приморья, введен режим ЧС
ГКУ Приморского края по пожарной безопасности  / 

Владивосток, 21 августа. В Славянском городском поселении Приморского края ввели режим ЧС локального характера. Причиной объявления чрезвычайной ситуации стало аварийное состояние моста в поселке Рыбак. Здесь произошло разрушение несущих конструкций моста. В результате чего сооружение стало опасным для передвижения по нему транспортных средств. В настоящий момент проезд закрыт.

Мост, соединяющий поселения, рухнул на юге Приморья, введен режим ЧС
Администрация Хасанского района Приморского края  / 

«Данный мост очень важен для жителей поселка Рыбак, а потому его нужно обязательно восстановить. О сложившейся ситуации я доложил губернатору Приморского края, заручился его поддержкой. Завтра в Рыбак приедут специалисты Мостостроя, чтобы оценить объемы необходимых восстановительных работ», — прокомментировал ситуацию глава Хасанского района Иван Степанов.

Сейчас на месте происшествия ведется обустройство временного проезда, дорожные службы делают насыпь протяженностью 50 метров. Проезд планируют задействовать не только для спецтехники, но и при проведении работ по восстановлению аварийного моста.

Мост, соединяющий поселения, рухнул на юге Приморья, введен режим ЧС
ГКУ Приморского края по пожарной безопасности  / 

По словам местных властей, за озером проживают около 60 человек, в том числе и дети. Через две недели начнется учебный год, и восстановление моста сейчас — социально важная задача.

Ранее ФАН писал, что в Приморском крае примут противопаводковые меры, которые позволят предупредить затопление жилых домов.

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приморье происшествия рухнул мост хасанский район
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