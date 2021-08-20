Видео свидания леопардов в зоопарке под Владивостоком умилило пользователей Сети

Владивосток, 20 августа. Сотрудники городского зоопарка «Садгород» сняли на видео свидание двух леопардов — самки Алены с самцом Владом. Животные быстро подружились.

Руководство учреждения опубликовало соответствующий ролик в соцсети Instagram. На кадрах леопарды принюхиваются друг к другу, а также гуляют вместе.

Пользователи Сети посмотрели видеозапись около 10 тысяч раз. Многих удивило нежное и трепетное отношение кошек друг к другу.

В начале июня лучших служебных кошек выбрали в России. Лидером стала Муся из иностранного отдела библиотеки имени Маяковского в Санкт-Петербурге, сообщал сайт 360tv.ru.