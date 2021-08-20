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Десять человек пострадали в перевернувшемся микроавтобусе во Владивостоке
Происшествия
Десять человек пострадали в перевернувшемся микроавтобусе во Владивостоке
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Владивосток, 20 августа. Десять человек пострадали из-за ДТП с участием микроавтобуса в административном центре Приморского края, сообщает УМВД РФ по региону.

ДТП произошло на улице Чапаева. Согласно предварительной информации, управлявший Toyota Hiace 51-летний мужчина не справился с управлением и съехал с дороги, после чего микроавтобус перевернулся. В результате ДТП пострадали водитель и девять пассажиров транспортного средства, в том числе две девочки девяти и 15 лет.

В полиции отмечают, что состояние опьянения водителя не установлено. Мужчина имеет стаж вождения 31 год, в 2021 году к административной ответственности за нарушение ПДД он не привлекался, сообщает РИА Новости. По факту ДТП начата проверка. Устанавливаются связи пострадавших с водителем и куда они ехали.

Ранее, уходя от погони ДПС во Владивостоке, водитель Nissan X-Trail повредил практически все автомобили на своем пути. В общей сложности пострадало 15 машин и одна пассажирка, которая отказалась от госпитализации.

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