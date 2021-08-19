Огромная акула едва не съела известного дайвера из Приморья, появилось видео

Владивосток, 19 августа. Известный дайвер из Приморья и его подводный гид чуть не стали жертвой огромной акулы во время погружения. К счастью, трагедии удалось избежать и отбиться от агрессивного животного специальной палкой. Но приморец успел заснять момент борьбы за жизнь на видео, которое разместил на своей странице в Instagram. По словам автора, это произошло на Мальдивах.

Подписчики в комментариях восхищаются смелостью дайверов и красотой обитателей местных вод (орфография и пунктуация сохранены. — прим. ФАН):

«Жутковато, но красиво, все что в море, прекрасно», — пишет @tatyana_mungalova_. «Ужас, смотреть страшно, а там рядом с акулой находиться, надо иметь стальные нервы. Вы очень смелые и бесстрашные люди», — комментирует @semovakhaniia. «Такой Большой рот с рядом острых клыков, Не до шуток… Акванавту по спине «мороз». Хорошо когда рядом ДрузьЯ! Отогнали «зубастую» гостью. Смелость берет подводные Врата!», — делится своим мнением @pavelzabitchuk.

Ранее ФАН писал, туристы и жители Приморья удивляются необычному природному явлению. Так, на днях в озере Ханка вода резко поменяла цвет на ярко зеленый и начала пениться.