Новый тигр забрел на территорию заповедника в Приморье, ФАН публикует видео

Владивосток, 19 августа. В В Сихотэ-Алинском заповеднике появился новый молодой самец амурского тигра. Его встретил местный охотинспектор во время сбора данных с фотоловушек. При этом, оборудование ранее не фиксировало этого хищника. Специалист заповедника не растерялся и сделал уникальные кадры первой встречи.

«Молодой самец тигра шел навстречу по накатанной дороге. Заметив меня, ненадолго остановился и стремительно удалился обратно. Таким образом, животное продемонстрировало умение избегать людей, что является нормой для амурского тигра», — рассказал ФАН инспектор ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник» Николай Рыбин.

Ученые уже сравнили узор полос животного с другими обитателями заповедника и пришли к выводу, что эту редкую кошку раньше не встречали.

Ранее ФАН писал, что в Приморье автомобилист наткнулся на гуляющих по дороге тигрят и снял их на видео.