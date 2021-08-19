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Сильные дожди в Приморье могут вызвать резкий подъем рек
Общество
Сильные дожди в Приморье могут вызвать резкий подъем рек
pixabay.com  /  sourabhkrishna806

Владивосток, 19 августа. Сильные дожди нагрянут в Приморский край в воскресенье. Жителей региона предупредили о возможном резком подъеме рек и подтопление пониженных территорий.

Сотрудники ГУ МЧС России по Приморскому краю сообщили, что за 12 часов и менее может выпасть до 50 мм осадков. В отдельных районах Приморья возможны грозы и ветер до 20 метров в секунду.

«На реках Приморья создается угроза выхода рек из берегов с подъемом уровня воды до двух метров. На малых реках южной половины края возможно подтопление пониженных территорий», — говорится в сообщении.

Местным жителям советуют воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов. Владельцам маломерных судов предписано не выходить в море во время предупреждения.

Дожди и грозы накроют не только Приморский край, но и Московскую область. Синоптики обещают жителям столичного региона теплую погоду с осадками.

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