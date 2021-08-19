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Кожемяко рассказал о мерах по предотвращению паводков в Приморье
Общество
Кожемяко рассказал о мерах по предотвращению паводков в Приморье
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Владивосток, 19 августа. В Приморском крае примут противопаводковые меры, которые позволят предупредить затопление жилых домов, заявил глава региона Олег Кожемяко.

По словам губернатора, в Приморье расчистят и углубят русла рек. Это гораздо дешевле постройки новых домов или выплаты компенсаций за потерянное имущество, уточнил Кожемяко. Регулярные паводки вселяют людям недоверие к месту их проживания, считает чиновник.

«Практика дноуглубления имеет подтвержденные положительные примеры», — заявил Кожемяко, подчеркнув, что считает профилактику одной из самых действенных мер.

Ранее на ряд регионов России обрушились сильные дожди, которые спровоцировали наводнения. В Новороссийске выпали две месячные нормы осадков. Подтопленными оказались более 80 домовладений. Несколько улиц остались без электроснабжения.

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приморье кожемяко паводок
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