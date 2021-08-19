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Волновой циклон придет в Приморье 20 августа
Общество
Волновой циклон придет в Приморье 20 августа
pixabay.com  /  sourabhkrishna806

Владивосток, 19 августа. Полярный фронт провоцирует образование мощного волнового циклона в Приморском крае.

Согласно данным портала «Маглипогода», полярный фронт приблизится к южным районам Приморья уже в пятницу 20 августа. На фоне полярного фронта в регионе образуется волновой циклон. Подобные вихри всегда имеют большое количество влаги.

Циклон будет двигаться быстро, и уже 21 августа он подойдет к южным районам края. Он покинет Приморье 22 августа. Основное ухудшение погоды придется на вечер субботы и ночь-утро воскресенья.

Ранее сообщалось, что осеннее похолодание придет в Москву и Петербург в ближайшие дни. Дневная температура воздуха в столице 24–25 августа упадет до 16 градусов.

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