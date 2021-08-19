Жителям Приморья будут доступны новые авиарейсы с 20 августа

Владивосток, 19 августа. Самолеты авиакомпании «Аврора» начнут летать два раза в неделю из Владивостока в Николаевск-на-Амуре с 20 августа.

Стоимость билета для жителей Приморья по новому направлению будет составлять от девяти тысяч рублей. Авиакомпания также запустит новые рейсы из Владивостока в Читу и Улан-Удэ. периодичность рейсов — два раза в неделю. Об этом информирует ИА DEITA.RU.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил о планах увеличить доступность перелетов на Дальнем Востоке. Он отметил, что в 2022 году российские власти намерены расширить маршрутную сетку и увеличить льготы.