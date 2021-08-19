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Водородный Aurus показали в преддверии ВЭФ во Владивостоке
Общество
Водородный Aurus показали в преддверии ВЭФ во Владивостоке
Prt Scr facebook.com  /  @ru.forumvostok

Владивосток, 19 августа. Считанные дни остаются до открытия VI Восточного экономического форума, который пройдет в столице Приморья со 2 по 4 сентября. В рамках подготовки стендов к участию показали и необычный экспонат — экспериментальный водородный автомобиль российского производства Aurus Senat. Его специально привезли в дальневосточную столицу для демонстрации в павильоне Минпромторга. 

«Мы сейчас используем водород, который получается из природного газа методом пиролиза. Топливный элемент генерирует энергию, эта энергия накапливается в батарее и уходит на управление колес», — рассказал корреспонденту ФАН представитель Aurus.

Для заправки экспериментального Aurus требуется водород, его производят из природного газа.

Ранее ФАН писал, что ретро автомобиль нашли во Владивостоке при сносе самовольных гаражей.

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приморье владивосток aurus senat вэф-2021
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