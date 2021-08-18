Житель Приморья забил до смерти собутыльника и закопал его с помощью бульдозера

Владивосток, 18 августа. Ссора между мужчинами во время застолья закончилась жестоким убийством. В отношении жителя села Высокое в Приморском крае возбуждено уголовное дело.

Словесный конфликт подвыпивших местных жителей перерос в драку. Один из них стал избивать другого кулаками по голове, после чего взял в руки лопату и добил его несколькими ударами. Потерпевший скончался на месте.

Мужчина частично расчленил тело приятеля и закопал его при помощи бульдозера. Злоумышленника задержали сотрудники полиции. В его отношении СК завел уголовное дело.

В столице задержаны мужчины, которые скинули знакомого с 5-го этажа дома во время пьяной драки, сообщало издание РИАМО. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.