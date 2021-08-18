Житель Приморья ограбил пенсионера прямо в отделении банка, ФАН публикует видео

Владивосток, 18 августа. В Артеме молодой человек средь белого ограбил 70-летнего местного жителя прямо в отделении банка. Подойдя к мужчине со спины, он оттолкнул его от банкомата. Затем похитил денежные средства в сумме 13 тысяч рублей и скрылся с места происшествия. Все происходило на глазах у посетителей и сотрудников финансовой организации.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, опросили сотрудников банка.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в совершении грабежа. 29-летний житель Артема был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания», — сообщила ФАН руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Задержанный рассказал, что в тот день употреблял спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, а денег на добавку уже не нашлось, пошел на преступление. Оказалось, что мужчина привлекался к уголовной ответственности. В 2020 году он вышел из мест лишения свободы, где провел семь лет за кражи и разбойные нападения.

Ранее ФАН писал, что пьяный водитель повредил 15 автомобилей, уходя от погони ДПС во Владивостоке.