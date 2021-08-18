«Не хуже, чем в Крыму»: зеленая вода в озерах Приморья удивляет жителей и гостей края

Владивосток, 18 августа. Туристы и жители Приморья удивляются необычному природному явлению. Так, на днях в озере Ханка вода резко поменяла цвет на ярко зеленый и начала пениться. Как оказалось, водоем окрасился из-за цветения водорослей. Фото снятое очевидцами моментально разлетелось по местным социальным сетям и активно обсуждается подписчиками (орфография и пунктуация сохранены. — прим. ФАН):

«Ну норм) в Крыму розовые озера, а чем мы хуже? У нас зеленые будут», — пишет пользователь Instagram @niki_mk_73 на странице @pogoda_25_region. «Из года в год ездим на Ханку, на рыбалку и такого ни разу не видели. Это точно она???», — задается вопросом @tatianaselina69. «Ничего страшного,это каждый год происходит. В этом,из за жары произошло немного раньше Мы успели хорошо отдохнуть, в Новокачалинске, накупались от души… Любимое озеро, кто бы что не говорил!», — делится своим мнением @tatiana_borisova72.

Вода цветет и на юге Приморья. Озеро Песчаное в Партизанском районе тоже стало изумрудным. Снятым видео очевидцы делятся на своих страницах в соцсетях.

Песчаное озеро расположено на берегу бухты Шепалово. Оно — лагунного типа, но совершенно пресное и очень живописное. А вода в нем прогревается значительно быстрее, чем в Японском море и уже купаться здесь можно в начале июня. Ранее цветение воды в приморских озерах специалисты связывают с аномально жарким летом.

Ранее ФАН писал, что ученые раскрыли причину массовой гибели рыбы в приморском озере.