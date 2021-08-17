Регистрацию в лотерее на квартиры и машины для привитых от COVID-19 открыли в Приморье

Владивосток, 17 августа. В Приморье началась регистрация на участие в розыгрыше двух квартир и пяти автомобилей. Главное условие лотереи — быть привитым от COVID-19. Между тем более 2 тысяч приморцев уже зарегистрировались на региональном портале госуслуг Приморского края и получили уникальный код участника.

«Нужно будет указать ФИО, дату рождения, паспортные данные, номер мобильного телефона, ИНН, СНИЛС, адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания, даты проведения второго этапа вакцинации или только первого этапа для вакцины «Спутник Лайт», наименования населенного пункта и медицинской организации, в которых проведена вакцинация», — сообщили ФАН в краевом министерстве цифрового развития.

Чтобы претендовать на ценный приз, уникальный код нужно получить до вечера 20 сентября.

Ранее ФАН писал, что ученые раскрыли причину массовой гибели рыбы в приморском озере.