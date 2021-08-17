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Подростки разгромили могилы на сельском кладбище в Приморье
Происшествия
Подростки разгромили могилы на сельском кладбище в Приморье
УМВД России по Приморскому краю  / 

Владивосток, 17 августа. В селе Романовка Приморского края двое подростков повредили надгробные памятники на кладбище. Об этом сообщила в полицию местная жительница. Полицейские опросили заявительницу, возможных свидетелей и оперативно установили личности злоумышленников.

«Повредившими надгробия оказались два местных жителя 2009 года рождения. Они пояснили, что во время прогулки зашли на территорию кладбища и разбили памятники. О том, что своими действиями надругались над местами захоронения умерших, они не думали», — сообщили ФАН в межмуниципальном отделе МВД России «Большекаменский».

Подростки разгромили могилы на сельском кладбище в Приморье
УМВД России по Приморскому краю  / 

Теперь родителей несовершеннолетних хулиганов привлекут к административной ответственности. 

Ранее ФАН писал, что директор фирмы во Владивостоке получит срок за заказное убийство бизнес-партнера.

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