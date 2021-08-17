Подростки разгромили могилы на сельском кладбище в Приморье

Владивосток, 17 августа. В селе Романовка Приморского края двое подростков повредили надгробные памятники на кладбище. Об этом сообщила в полицию местная жительница. Полицейские опросили заявительницу, возможных свидетелей и оперативно установили личности злоумышленников.

«Повредившими надгробия оказались два местных жителя 2009 года рождения. Они пояснили, что во время прогулки зашли на территорию кладбища и разбили памятники. О том, что своими действиями надругались над местами захоронения умерших, они не думали», — сообщили ФАН в межмуниципальном отделе МВД России «Большекаменский».

УМВД России по Приморскому краю /

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