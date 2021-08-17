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Ретро автомобиль нашли во Владивостоке при сносе самовольных гаражей, репортаж ФАН
Общество
Ретро автомобиль нашли во Владивостоке при сносе самовольных гаражей, репортаж ФАН
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 17 августа. Раритетную находку обнаружили при сносе металлических гаражей на улице Толстого во Владивостоке. В стареньком боксе хранился покрытый толстым слоем «Москвич» 401 модели, которую выпускал московский завод малолитражных автомобилей с 1954 по 1956 год. 

Ретро автомобиль нашли во Владивостоке при сносе самовольных гаражей
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Вот уже несколько дней сотрудники мэрии убирают здесь самовольные постройки. Однако не всегда удается найти собственников такой недвижимости. 

«Сначала собственникам таких объектов дается время на их демонтаж своими силами, если этого не происходит, то заявка на демонтаж приходит к нам»,  — рассказали корреспонденту ФАН специалисты отдела демонтажа МУП «Содержание городских территорий» администрации Владивостока.

Ретро автомобиль нашли во Владивостоке при сносе самовольных гаражей
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Эту находку бригада «Содержания городских территорий» увезет на площадку временного хранения. Хозяева или возможные наследники автомобиля могут с подтверждающими документами обратиться в администрацию города.

Ранее ФАН писал, что необычные древние животные стали новыми обитателями Приморского океанариума.

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приморье владивосток ретроавтомобили необычная находка
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