Ретро автомобиль нашли во Владивостоке при сносе самовольных гаражей, репортаж ФАН

Владивосток, 17 августа. Раритетную находку обнаружили при сносе металлических гаражей на улице Толстого во Владивостоке. В стареньком боксе хранился покрытый толстым слоем «Москвич» 401 модели, которую выпускал московский завод малолитражных автомобилей с 1954 по 1956 год.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Вот уже несколько дней сотрудники мэрии убирают здесь самовольные постройки. Однако не всегда удается найти собственников такой недвижимости.

«Сначала собственникам таких объектов дается время на их демонтаж своими силами, если этого не происходит, то заявка на демонтаж приходит к нам», — рассказали корреспонденту ФАН специалисты отдела демонтажа МУП «Содержание городских территорий» администрации Владивостока.

Федеральное агентство новостей / Александр Рязанов

Эту находку бригада «Содержания городских территорий» увезет на площадку временного хранения. Хозяева или возможные наследники автомобиля могут с подтверждающими документами обратиться в администрацию города.

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