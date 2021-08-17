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Пьяный водитель повредил 15 автомобилей, уходя от погони ДПС во Владивостоке
Происшествия
Пьяный водитель повредил 15 автомобилей, уходя от погони ДПС во Владивостоке
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рязанов

Владивосток, 17 августа. Уходя от погони ДПС в дальневосточной столице водитель Nissan X-Trail повредил практически все автомобили на своем пути. В общей сложности пострадало 15 машин и одна пассажирка, которая отказалась от госпитализации. Но все же первую помощь медики ей оказали. По словам очевидцев аварии, у 26-летнего виновника погони нет прав, а сам автомобиль был угнан. 

Пьяный водитель повредил 15 автомобилей, уходя от погони ДПС во Владивостоке
Федеральное агентство новостей  / Александр Рязанов

Кроме того, гонщика заподозрили в употреблении алкогольных напитков. Однако от прохождения освидетельствования он отказался. Теперь молодому человеку предстоит разбирательство с полицией и пострадавшими владельцами авто.

Ранее ФАН писал, что житель многоэтажки выпрыгнул из окна квартиры, спасаясь от пожара во Владивостоке.

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