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Заслуженный диктор из Благовещенска утонула на пляже во Владивостоке
Происшествия
Заслуженный диктор из Благовещенска утонула на пляже во Владивостоке
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

Владивосток, 17 августа. На пляже парка культуры и отдыха имени Сергея Лазо в дальневосточной столице 74-летняя женщина купалась в море со своей племянницей и в какой-то момент пропала из поля зрения. Через некоторое время тело женщины обнаружили на поверхности воды. Оказалось, что погибшая больше 30 лет проработала диктором на государственном телевидении и радио в Благовещенске. А во Владивостоке была в отпуске.

«Заслуги Раисы Поздняковой признаны на уровне всей страны — она заслуженная артистка России. Нашу замечательную коллегу помнят все, кто смотрел амурские телепередачи в последней трети 20-го века», — выражает соболезнования коллектив ГТРК «Амур».

Заслуженный диктор из Благовещенска утонула на пляже во Владивостоке
ГТРК «Амур»  / 

Предварительно установлено, что умершая страдала сердечным заболеванием. 

Ранее ФАН писал, что в бухте Труда на острове Русский человек попал под катер.

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