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Житель многоэтажки выпрыгнул из окна квартиры, спасаясь от пожара во Владивостоке
Происшествия
Житель многоэтажки выпрыгнул из окна квартиры, спасаясь от пожара во Владивостоке
ГУ МЧС по Приморскому краю  / 

Владивосток, 16 августа. Очень жаркие выходные в прямом смысле этого слова выдались для жителя владивостокской многоэтажки. В его квартире на третьем этаже загорелась мебель. Пламя быстро охватило помещение и заблокировало выход для владельца жилья. 

«Спустя 6 минут к месту происшествия прибыли первые пожарные подразделения. Приступив к тушению, пожар удалось полностью ликвидировать за 8 минут. Общая площадь возгорания составила 3 кв. м.», — сообщили ФАН главном управлении МЧС России по Приморскому краю.

Оказавшись отрезанным от выхода, мужчина 1983 года рождения выпрыгнул из окна свой квартиры и повредил ногу. Пострадавшим занялась прибывшая на место скорая помощь.

Ранее ФАН писал, сотрудники МЧС спасли корову, которая провалилась в погреб на севере Приморья.

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пожар приморье происшествия владивосток
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